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Необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5% - Глава государства

16 Ноября 2022, 10:13
Необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5% - Глава государства
16 Ноября 2022, 10:13

Необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5% - Глава государства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С учетом темпов увеличения населения необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5%. Об этом заявил Президент РК на встрече с общественностью мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«С учетом темпов увеличения населения необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5%. При этом показатели экономического роста должны быть осязаемы всеми горожанами в виде реального повышения благополучия и качества жизни», - заявил Глава государства.


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