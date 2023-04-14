Необходимо обеспечить финансирование ремонтных работ на ТЭЦ Жезказгана в полном объеме - Алихан Смаилов

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил Улытаускую область с рабочей поездкой, в ходе которой ознакомился с работой крупных коммунальных предприятий, ходом модернизации автодорожной инфраструктуры и проектом детальной планировки Жезказгана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Глава Правительства также проинспектировал работу Жезказганской ТЭЦ и ознакомился с мерами по ее подготовке к предстоящему отопительному сезону.

На сегодня теплоэлектроцентраль располагает электрической мощностью в размере порядка 244 МВт и тепловой на 496 Гкал/ч. Основным оборудованием станции являются 8 котлоагрегатов, 2 из которых прошли капитальный ремонт в прошедшие годы, и 5 турбогенераторов.

Премьер-Министр подчеркнул, что средний износ котлоагрегатов ТЭЦ составляет 74%, в этой связи собственнику до начала нового отопительного сезона необходимо провести работу по запуску дополнительного котла и в целом активно заняться вопросами реконструкции энергоисточника.

«Чтобы не было внештатных или аварийных ситуаций предстоящей зимой, нужно уже сейчас инвестировать средства в стабильную работу ТЭЦ. В прошлом году собственник планировал вложить 2,3 млрд тенге, но часть работ была перенесена. В этом году необходимо обеспечить финансирование ремонтных работ на ТЭЦ в полном объеме. Возврат средств будет обеспечиваться в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», — сказал Алихан Смаилов.

Далее он посетил АО «Предприятие тепло-водоснабжения» города Жезказгана, где ознакомился с ходом реконструкции основного хозяйственно-питьевого очистного сооружения (2 очередь). В рамках данной работы предусмотрено применение новых технологий очистки и подготовки хозяйственно-питьевой воды. Период строительства: май 2022 года – декабрь 2025 год

Как отметил Алихан Смаилов, по поручению Главы государства для обеспечения сельских жителей региона питьевой водой до 2025 года предусмотрено строительство комплексных водоблоковых модулей в 30-ти населенных пунктах и водопроводных сетей – в 4-х.

«В рамках нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в текущем году будут начаты работы по модернизации хозяйственно-питьевых очистных сооружений. На эти цели из республиканского бюджета выделено 6 млрд тенге. В этой связи акимату необходимо обеспечить качественное проведение запланированных работ», — сказал он.