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Необходимо наращивать потенциал малого и среднего бизнеса – Айгуль Соловьева

29 Августа 2020 16:20
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Необходимо наращивать потенциал малого и среднего бизнеса – Айгуль Соловьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева выразила свое мнение по поводу предстоящего Послания Главы государства народу Казахстана. По ее словам, в такой непростой ситуации нужно принять кардинальные меры, чтобы перезагрузить экономику и поставить ее на новые рельсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По мнению Айгуль Соловьевой, необходимо реформирование экономики.

«Мы все с нетерпением ждем Послание Главы государства народу Казахстана. В такой непростой ситуации нужно принять кардинальные меры, чтобы перезагрузить экономику и поставить на новые рельсы. Необходимо наращивать потенциал малого и среднего бизнеса. Страна переживает сложный момент, поэтому чтобы снять социальное напряжение, должна произойти кардинальная перезагрузка. Это поможет Казахстану динамично развиваться и не зависеть только от природных ресурсов», - прокомментировала она.

Ранее сообщалось, что 1 сентября Глава государства РК Касым-Жомарт Токаев обратится с посланием к народу Казахстана. По сообщению пресс-секретаря Президента Берика Уали, Президент озвучит основные цели посткризисного развития страны. Значительная часть выступления будет посвящена экономическим и социальным вопросам.


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#Президент Казахстана   #Экономика   #Общество  
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