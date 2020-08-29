Необходимо наращивать потенциал малого и среднего бизнеса – Айгуль Соловьева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева выразила свое мнение по поводу предстоящего Послания Главы государства народу Казахстана. По ее словам, в такой непростой ситуации нужно принять кардинальные меры, чтобы перезагрузить экономику и поставить ее на новые рельсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По мнению Айгуль Соловьевой, необходимо реформирование экономики.
«Мы все с нетерпением ждем Послание Главы государства народу Казахстана. В такой непростой ситуации нужно принять кардинальные меры, чтобы перезагрузить экономику и поставить на новые рельсы. Необходимо наращивать потенциал малого и среднего бизнеса. Страна переживает сложный момент, поэтому чтобы снять социальное напряжение, должна произойти кардинальная перезагрузка. Это поможет Казахстану динамично развиваться и не зависеть только от природных ресурсов», - прокомментировала она.
Ранее сообщалось, что 1 сентября Глава государства РК Касым-Жомарт Токаев обратится с посланием к народу Казахстана. По сообщению пресс-секретаря Президента Берика Уали, Президент озвучит основные цели посткризисного развития страны. Значительная часть выступления будет посвящена экономическим и социальным вопросам.
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