Необходимо максимально разгрузить списки очередников на доступное жилье - аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства, которые были даны на расширенном заседании Правительства РК. Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на обеспечение столицы и жилых массивов жилищной, социальной и транспортной инфраструктурой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

«Во время объездов посетили все жилые массивы города, выслушали жителей, с учетом их мнения решили, что в первую очередь необходимо построить. Так, проведем ремонт и построим свыше 100 улиц. Для того, чтобы дети учились в комфортных условиях, построим шесть школ, для оказания медуслуг – пять медцентров и т.д. Кроме этого, до начала следующего отопительного сезона ряд жилых массивов подключим к газу», - сказал аким города Алтай Кульгинов.

Второе. Обеспечение доступным жильем. Необходимо максимально разгрузить списки очередников на доступное жилье. В 2019 году квартиры получили 2900 человек. В текущем году объём строительства льготного жилья увеличим в 3 раза.

Третье. Завершить строительство 12 школ в 2020 году и начать строительство 8 школ. Для безопасности подключить все соцобъекты к камерам видеонаблюдения. Начать строительство многопрофильной больницы на 800 мест. Для строительства соцобъектов активизировать привлечение частных средств. Продолжить разъяснительную работу по ОСМС.

Четвертое. Принять меры по формированию стабфонда, организации продовольственных ярмарок и других мер по недопущению роста цен на социально-значимые продовольственные товары.

Пятое. Автоматизировать госуслуги, чтобы жители могли получать их, не выходя из дома. Также создать контакт-центр 112, который поможет разгрузить службы и оперативнее реагировать на острые обращения жителей.

Шестое. Нужно поддерживать в первую очередь приоритетные инвестпроекты, которые будут работать на экономику города и пользоваться спросом среди горожан. Для комфортной работы предпринимателей продолжить развитие проекта «Правительство для бизнеса» на базе IQala, где госуслуги оказывают по принципу «одного окна».

Седьмое. Оптимизация квазигоссектора и имиджевых проектов позволит сэкономить бюджетные средства, которые направим на решение насущных проблем города и жителей. Закрепить персональную ответственность за неэффективное планирование, которое приводит к удорожанию проектов.

Восьмое. Усилить обратную связь с населением по принципу «Слышащего государства». Встречи не должны носить формальный характер.

Как отметили в акимате г. Нур-Султан, ведутся работы по исполнению поручений Президента.