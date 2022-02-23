Необходимо льготное кредитование на сельхозтехнику – директор Костанайского тракторного завода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Льготное кредитование нужно давать также и на сельскохозяйственную технику. Такое мнение выразила директор Костанайского тракторного завода Динара Шукижанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоимость утилизационного сбора не сидит в стоимости техники, которую производит Костанайский тракторный завод. Более того, стоит отметить, что все заводы, которые производят сельскохозяйственную технику на территории РК, не включают стоимость утильсбора в стоимость своей техники. Ранее была анонсирована информация Министерством сельского хозяйства о том, что 89 % техники, приобретенной в 2021 году, пришлась на технику, которая произведена. Соответственно, 89 % техники было куплено без учета стоимости утилизационного сбора», - прокомментировала директор Костанайского тракторного завода.

Динара Шукижанова отметила, что обрадовались тому, что автолюбители и граждане РК получили возможность приобретать автомобили по льготному автокредитованию.

«Однако мы считаем, что льготное кредитование нужно давать и на сельскохозяйственную технику. Вы сами знаете, какая сложная ситуация у фермеров – второй год подряд засуха. Поэтому льготного кредитования на сельхозтехнику ждут все фермеры. Эту меру необходимо давать также фермерам. В конечном итоге, мы с вами едим хлеб, все это в конечном итоге сказывается на стоимости конечного продукта. Что же касается ваучера, мы считаем, что система утилизации должна быть более прозрачной. При сдаче в утилизацию трактора или комбайна, крестьянину или фермеру дается ваучер - от 500 тысяч до млн за трактор и от млн до 2 млн за комбайн. Мы считаем, что эта сумма маленькая и она не стимулирует фермеров на сдачу старой изношенной техники в утилизацию. Им легче сдать трактор или комбайн на металлолом. Поэтому должны быть нормальные ваучеры, чтобы крестьянин смог сдать старый трактор, взять ваучер и использовать его для покупки техники. Текущая сумма ваучера недостаточна», - добавила Динара Шукижанова.

Напомним, первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр 23 февраля в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24» заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%.