Необходимо контролировать процесс получения помощи крестьянам от государства - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С жителями Аспаринского сельского округа Меркенского района встретился глава региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, вместе с сельчанами глава региона заслушал отчет акима округа Гаухар Оспанбековой об итогах работы в 2020 году и задачах на год текущий.

Отмечается, что в трех населенных пунктах — Аспара, Кайындысай и Кумарык, входящих в состав Аспаринского сельского округа, проживают 1,6 тысячи человек. Бюджет округа в размере 50 млн тенге освоен на 99,9%. Собрано 2,5 млн тенге налогов и других платежей в бюджет.

На 37 крестьянских хозяйств Аспаринского сельского округа приходится 11,2 тысячи гектара пашни, которые традиционно отводят под пшеницу, ячмень и клевер.

В округе растет поголовье скота. Для развития животноводства три крестьянских хозяйства в рамках программы «Дорожная карта занятости» получили 29,6 млн тенге кредитов, еще девять аспаринцев получили гранты по программе «Енбек».

В селе Аспара построена футбольная и детская площадки. Отремонтирована улица Аккайнар, обновилась улица в селе Кайындысай, подготовлена проектно-сметная документация на ремонт еще одной трассы. Проведено освещение по улице Нусипбека Ракыша, а также по улице Садуакаса Рысбаева в селе Кумарык. Во всех селах есть газ, в двух нет водопровода – для решения этой проблемы подготовлены сметы, надеются на бюджетное финансирование.

«На первом месте в планах текущего года решить проблемы с питьевой водой, - отметила спикер. - Естественно, при наличии средств. Затем ремонт улиц, строительство футбольной площадки в селе Кайындысай, подготовка проектно-сметной документации на возведение новой школы на 150 мест в селе Аспара, работы по благоустройству».

Главу региона интересовало, пользуются ли сельчане программами развития животноводства «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық». Оказалось, нет. Как нет ни одного объекта малого и среднего бизнеса вдоль международной трассы. Полученные гранты аспаринцы направили на приобретение мелкого рогатого скота. Развитию овощных культур мешает отсутствие поливной воды в вегетативный период, так как каналы Аспара-1 и Аспара-3 пересыхают.

«В округе зарегистрировано 11 безработных. Зимой работы нет», - пояснила Гаухар Оспанбекова.

Руководитель производственного кооператива «Аспара» Калдыбай Алмабаев отметил, что Бердибек Сапарбаев - первый аким области, приехавший в их село. Затем попросил содействия в вопросе получения субсидий за прошлый год и сбыте шерсти.

«Не знаем, куда девать овечью шерсть. Раньше ее сбыт приносил фермерам доход до 20 миллионов тенге ежегодно», - сказал он.

Член попечительского совета местной школы Нуржан Байжуманов рассказал, что это учебное учреждение построено 34 года назад по проекту общежития, поэтому в нем нет актового и спортивного залов, коридоры узкие.

На вопрос Бердибека Сапарбаева, во сколько оценена стоимость новой школы, аким района Мейирхан Омирбек назвал сумму в 650 млн тенге. По мнению главы региона, для школы на 150 мест смета явно завышена, необходимо ее пересмотреть. Хорошую школу можно построить и за меньшие деньги, сэкономив при этом бюджетные средства, подчеркнул глава региона. При февральском уточнении местного бюджета данный вопрос будет рассмотрен более детально.

«По итогам года область показала неплохие результаты. Основное для сельчан - эффективное использование земли. Но чтобы достичь этого, необходимо работать сообща. 37 крестьянских хозяйств на небольшой сельский округ — это очень много. Объединившись, вы сможете получить доступ к кредитным ресурсам, появится залоговая база, возможности приобретать элитные семена, регулярно обновлять технику. Для вашего удобства запущена программа «Trade-in» по замене и обновлению старой техники», - обратился к сельчанам Бердибек Сапарбаев.

Первейшая задача акимов - разъяснять людям преимущества государственных программ и необходимость укрупнения хозяйств. Крестьяне должны пользоваться льготами, которые предоставляет государство. При этом нужно контролировать, чтобы процесс получения помощи был доступным, считает глава региона.