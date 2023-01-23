Необходимо использовать потенциал сотрудничества Казахстана и Кыргызстана - Маулен Ашимбаев

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В целях обсуждения вопросов углубления двусторонних отношений сегодня состоялась встреча председателя Сената РК М. Ашимбаев с торага Жогорку Кенеша КР Нурланбеком Шакиевым в расширенном формате с участием парламентариев двух стран.

В своем выступлении М. Ашимбаев отметил, что развитие двухсторонних отношений между двумя братскими странами вышло на новый уровень, при этом подчеркнул важность их дальнейшего углубления, в том числе по линии межпарламентского сотрудничества.

«Сегодня казахско-кыргызские отношения продолжают демонстрировать высокую динамику развития во всех сферах. Этому во многом способствует активный и доверительный диалог на высшем уровне. В марте 2021 года состоялся государственный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова в Казахстан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в мае прошлого года посетил Кыргызстан с официальным визитом. Кроме того, главы государств неоднократно встречались и на других площадках в многостороннем и двустороннем форматах. Итоги этих встреч придали мощный импульс нашему взаимодействию по всему спектру двусторонних отношений», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената РК акцентировал важность расширения межпарламентского сотрудничества, отметив в качестве приоритетных направлений активизацию взаимодействия между профильными комитетами и депутатскими группами, обмен опытом между аппаратами Парламентов, разработку дорожной карты по развитию парламентаризма, а также усиление взаимодействия в рамках межпарламентских организаций.

Кроме того, М. Ашимбаев детально остановился на вопросах усиления межрегионального взаимодействия. По его словам, потенциал межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана велик, который необходимо эффективно и полноценно использовать. Наряду с этим, отмечена важность укрепления связей между приграничными областями двух стран, что в дальнейшем будет способствовать развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, включая повышение уровня жизни населения приграничных регионов.

В свою очередь, торага ЖК КР Нурланбек Шакиев, поздравив собеседника с успешным завершением выборов в Сенат Парламента Казахстана, высоко оценил ключевую роль проводимых в Казахстане широкомасштабных политических и экономических реформ и подчеркнул необходимость поступательного развития отношений между двумя государствами.

«Две страны тесно связаны узами братского единства, добрососедства и надежного стратегического партнерства. В прошлом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между государствами. За эти годы заложен прочный фундамент сотрудничества, подписано множество соглашений. Реализованы совместные проекты, организованы встречи на высшем уровне и двусторонние визиты. Мы должны и дальше развивать налаженное взаимодействие», - отметил Н. Шакиев.

В ходе встречи собеседники также обсудили содействие парламентариев решению вопросов вторгово-экономической, социальной, культурно-гуманитарной и других сферах. Отмечено системное развитие взаимодействия в сфере образования и науки между двумя странами, в частности, увеличение квот для кыргызских граждан, обучающихся в казахстанских вузах, а также недавнее открытие в столице страны филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Кроме того, в первый день визита председатель Сената РК посетил национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит», где возложил венок к мемориалу и отдал дань уважения жертвам трагических событий 1916 года, после чего почтил память выдающегося народного писателя Кыргызстана Чингыза Айтматова у его могилы.

Фото: пресс-служба Сената РК