Необходимо активно обсуждать распространение общих идей – глава венгерской ТРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор венгерской телерадиокомпании Duna Media Иштван Палффи-Орбан на площадке Евразийского медиа форума выразил сове мнение касательно вопроса интеграционных процессов между странами, в том числе тюркоязычными государствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первым шагом должен стать обмен информацией, новостями, фильмами, сериалами и так далее. Но это еще и культурный обмен, который должен осуществляться между тюркоязычными странами. Тогда возможен будет второй этап - совместное производство с присутствием двух и более сторон. Это можно сделать на многонациональном уровне. Я говорю об объединенном производстве», - сказал директор венгерской телерадиокомпании.

Иштван Палффи-Орбан отметил на примере, что за пределами Венгрии живут более 3 млн этнических граждан, говорящих на венгерском языке. Поэтому также необходимо создавать для них информационный продукт.

«К примеру, у нас есть венгры, которые проживают в славянских государствах - на Украине, Сербии, также Австрии. Мы работаем и над их проблематикой, мы обмениваемся корреспонденцией - со всеми теми, кто проживают за пределами Венгрии. Все это делается для того, чтобы укрепить культурные связи. Я например, не говорю на тюркских языках, но хотел бы подчеркнуть, что вам необходимо на любом уровне обязательно обеспечивать взаимодействие и использовать тюркскую общность», - выразил мнение директор Duna Media.

«Нам необходимо также активно обсуждать распространение общих идей. Это все упирается в реализацию. У нас очень много религиозных и культурных, социальных связей с тюркоязычными странами. В XXI веке мы столкнулись с тем, что нашли новые пути решения для совместных вопросов», - отметил Иштван Палффи-Орбан.

Напомним, сегодня началась работа Евразийского медиа форума. Форум продлится до 17 сентября.

Ранее на площадке форума председатель правления АО РТРК «Qazaqstan» Ляззат Танысбай предложила создать онлайн-платформу для обмена телевизионными проектами тюркоязычных стран.