22 Сентября 2022, 09:50

Необходима трансформация политической системы страны – член Совета АНК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-президент Национальной академии наук РК, член Совета Ассамблеи народа Казахстана Зарема Шаукенова прокомментировала предстоящие в ноябре президентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан подошел к новому этапу своего политического развития, что означает необходимость поиска новых, нестандартных ответов на новые вызовы развитию нашей страны. Изменения - важнейший элемент развития. Нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления. Объявленные выборы Президента дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы», - сказала Зарема Шаукенова в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформ».

Как отметила спикер, по данным социологических опросов, проведенных ранее среди казахстанцев, превалировала поддержка модели дозированной политической модернизации, однако это не означало отсутствия ожиданий политических изменений.

«В настоящее время в обществе имеется четкое понимание необходимости трансформации политической системы. В соответствии с электоральными ожиданиями граждан казахстанская политическая система требует дальнейших реформ. При этом, из данных опросов следует, что ни одна из партийных идеологий не может быть эффективной без правильного оперирования вопросами обеспечения социальной справедливости», - подчеркнула член Совета АНК.

По ее словам, за годы независимости в Казахстане сформировалась система рыночных институтов, обеспечивающая функционирование и развитие на принципиально новых основаниях национальной экономики, создана политико-правовая база, определяющая функционирование и совершенствование гражданского общества, политической системы и ее институтов, определены стратегии и программы действий на перспективу.

«Однако, оценивая достигнутое с точки зрения социальных параметров, повышения уровня и качества жизни людей, приходится констатировать, что проведенное политико-экономическое реформирование не привело к тому, чтобы социальная сфера стала пространством расширяющихся и развивающихся возможностей для каждого человека, что в свою очередь порождает дефицит доверия. Ресурс доверия подвержен стремительному расщеплению негативными эмоциями, большим геоэкономическим стрессом, ростом пессимизма и страха перед будущим. Но именно уверенность в будущем является основой энергетики прорыва сквозь тернии кризисов и испытаний», - добавила Зарема Шаукенова.