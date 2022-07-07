7 Июля 2022 12:10

Необходима масштабная модернизация НК «Қазақстан темір жолы» - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе совещания под председательством Президента подчеркнута необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По мнению Президента, требуется принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить лидерство нашей страны в Центрально-Азиатском регионе и развивать Казахстан как надежный транзитный хаб. С этой целью предстоит сформировать альтернативные железнодорожные маршруты. В частности, речь идет о реализации проектов Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Мактаарал – Дарбаза, строительстве обводной железнодорожной линии в обход Алматы.

Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей.

«Необходимо делать упор на развитие отечественного железнодорожного машиностроения. Определенные заделы есть. Надо активно поддержать казахстанских производителей», – сказал он.

Президент считает необходимым осуществить масштабную модернизацию национальной компании «Қазақстан темір жолы».

«Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны», - заявил Глава государства.