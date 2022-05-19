19 Мая 2022 18:31

Необходима эффективная система реагирования на давление на бизнес – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на личном контроле Генерального прокурора. А подобные дела требуется доводить до конца. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо выстроить более эффективную систему выявления и реагирования на вышеуказанные факторы давления на бизнес. Верховному суду следует периодически делать обзор уголовных дел в отношении предпринимателей. Предстоит наладить учет, систематизацию, анализ и выработку рекомендаций. При необходимости рекомендации должны оперативно оформляться в нормативно-правовые акты. К этой работе надо активно привлекать бизнес-сообщество. Система сдержек и противовесов плюс общественный контроль – вот формула успеха в этой реформе», - сказал Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на личном контроле Генерального прокурора. А подобные дела требуется доводить до конца.

Ранее на встрече с представителями отечественного бизнеса Глава государства подчеркнул, что мы должны строго выдерживать баланс между интересами бизнеса и государства.