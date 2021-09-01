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    13:07, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Необходим закон о профессиональных квалификациях – Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул формирование эффективной экосистемы на рынке труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пандемия привела к значительной трансформации рынка труда. Прежде всего, это стремительное развитие удаленного формата работы. Новая тенденция набирает обороты на фоне проявлений множества новых профессий, автоматизации и цифровизации большинства процессов», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

    По словам Президента, в таких реалиях личную конкурентоспособность может обеспечить только неоднократная переквалификация с освоением новых профессий.

    «Поэтому необходим закон о профессиональных квалификациях. Он должен регулировать вопросы признания квалификации, стимулировать работников совершенствовать компетенции. Тотальная цифровизация привела к новым формам занятости на основе интернет-платформы», - отметил Глава государства.

    «Яркие примеры этого – водители такси, курьеры, и другие. Эта сфера нуждается в содействии государства с точки социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения», - заключил К. Токаев.



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    Президент Президент Казахстана Послание Президента-2021 Послание Президента РК
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