Необходим закон о профессиональных квалификациях – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул формирование эффективной экосистемы на рынке труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия привела к значительной трансформации рынка труда. Прежде всего, это стремительное развитие удаленного формата работы. Новая тенденция набирает обороты на фоне проявлений множества новых профессий, автоматизации и цифровизации большинства процессов», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

По словам Президента, в таких реалиях личную конкурентоспособность может обеспечить только неоднократная переквалификация с освоением новых профессий.

«Поэтому необходим закон о профессиональных квалификациях. Он должен регулировать вопросы признания квалификации, стимулировать работников совершенствовать компетенции. Тотальная цифровизация привела к новым формам занятости на основе интернет-платформы», - отметил Глава государства.

«Яркие примеры этого – водители такси, курьеры, и другие. Эта сфера нуждается в содействии государства с точки социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения», - заключил К. Токаев.



