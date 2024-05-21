Необходим тщательный отбор персонала для работы с детьми – Олжас Бектенов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил региональным штабам проконтролировать соответствие детских лагерей требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Олжас Бектенов сообщил, что по поручению Главы государства до конца 2026 года будут созданы 50 детских оздоровительных лагерей и построены 100 центров инновационного творчества детей. Из них уже открыто два круглогодичных лагеря и девять центров творчества. Бектенов поручил Министерству просвещения и акиматам обеспечить четкое исполнение поручения Президента в установленные сроки.

- Все эти объекты детского отдыха, досуга, центры, Дворцы школьников и творчества должны быть многофункциональными. Они должны обеспечивать всестороннее, интеллектуальное, творческое, физическое развитие детей. К открытию оздоровительного сезона все объекты должны быть в полной готовности. Для этого региональным штабам необходимо с выездом на место проконтролировать соответствие лагерей требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности, - заявил Премьер-министр.

По его словам, во всех детских лагерях и местах массового досуга должны работать камеры наблюдения. Также необходимо обеспечить тщательный отбор персонала для работы с детьми.

- Подчеркиваю - во время летнего отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность. Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акимам регионов необходимо обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб, - сказал Олжас Бектенов.

Министерствам просвещения, культуры и информации, цифровизации было поручено завершить работу по созданию Единой электронной платформы по охвату детей лагерями, кружками, секциями, оздоровлением и досугом с полной информацией обо всех объектах.

- На низком уровне ведется информационно-разъяснительная работа. Родители жалуются, что у них нет доступа к подробной информации об объектах отдыха, реестру лагерей и местам досуга детей. Нет цифровой платформы. Волнение родителей можно понять – каждый из них хочет заранее видеть, куда отправляет ребенка и какие там условия, - сказал Бектенов.

Также, по его словам, в первую очередь следует охватить летним отдыхом и занятостью детей из социально-уязвимых категорий. Особое внимание нужно уделить досугу сельских детей.

Ранее Премьер-министр поручил обеспечить детей летним отдыхом на должном уровне и сключить повторения создания не соответствующих условий.