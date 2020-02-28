Необходим широкий диалог с жителями сельской местности - Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на общий рост доходов люди на селе живут, мягко говоря, не богато. Об этом заявила председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в ходе парламентских слушаний по вопросам развития агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ауыл - это колыбель нашей национальной идентичности, корни казахского самосознания лежат здесь, в ауле, это источник нашего патриотизма и хранилище исконных традиций. Поэтому столь близки и понятны для каждого из нас вопросы развития аула», - сказал Дарига Назарбаева.

Спикер добавила, что вопросы развития села затрагивают не только 42% казахстанцев, проживающих в сельской местности, но и все население нашей страны.

«Сегодня никого не удивить утверждением, что несмотря на общий рост доходов люди на селе живут, мягко говоря, не богато. Может поэтому и сельское хозяйство как отрасль буксует в нашей стране? Сельское хозяйство стрежневая отрасль экономики Казахстана. Казахстан всегда славится своим зерновым производством, а животноводство исторически всегда было неотъемлемой частью уклада нашего народа», - добавила Дарига Назарбаева.

Вместе с тем председатель Сената подчеркнула, что при всех природных и исторических предпосылках недостижимым остается объем отечественного производства на уровне 80 процентов потребляемых продуктов питания.

«Именно этот уровень необходим для устойчивости и внутренней экономической безопасности страны? Почему при самом трепетном отношении нашего народа к родной земле, сельское хозяйство на протяжении многих лет остается одной из самых проблемных отраслей экономики? Ситуация, как она видится сегодня, требует широкого профессионального разговора и диалога с обществом – особенно с жителями сельских регионов», - пояснила Дарига Назарбаева

Он также напомнила, что в Казахстане нет министерства регионального развития.

«Сенат является единственным национальным органом, который институционально представляет регионы через сенаторов, избираемых местными маслихатами. Уверена, что социальные проблемы регионального развития, которые в основном связаны с развитием сельской местности, во многом являются зоной и нашей ответственности», - заключила Дарига Назарбаева.



