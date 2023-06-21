Необходим баланс между инвестиционным тарифом и социальным самочувствием населения - Наталья Годунова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова сообщила о несовершенстве тарифного регулирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходим баланс между инвестиционным тарифом, который позволит своевременно ремонтировать и обновлять оборудование ТЭЦ и сети, и социальным самочувствием населения, связанным с долей расходов на оплату коммунальных услуг. Пока мероприятия инвестиционных программ, утверждаемые в рамках тарифа, носят поддерживающий характер и направлены лишь на решение текущих проблем для обеспечения бесперебойной работы. Инструмент в виде бюджетного кредитования регионов в рамках бюджетной программы Министерства энергетики на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения не работает», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, заявок от потенциальных заемщиков на 2022-2024 годы нет из-за убыточности большинства из них.

«В результате недоработок со стороны Министерства нацэкономики, законодательно предусмотренный с 2019 года стимулирующий метод тарифного регулирования, не применяется. Практически во всех регионах применяется дифференцированный тариф для различных групп потребителей. По сути это скрытое субсидирование субъектов естественных монополий за счет применения повышенных тарифов для бюджетных организаций, которые в отдельных случаях превышают тарифы для населения в 11 раз и для прочих юридических лиц - в 4,5 раза», - добавила спикер.