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Необеспеченность доступа к информации о свободных земельных участках отмечают в столице

Автор:  
Серик Сабеков
23 Сентября 2022, 16:24
Необеспеченность доступа к информации о свободных земельных участках отмечают в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тыс. различных документов. Об этом заявил директор Палаты предпринимателей города Астаны Бейсен Жолболдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тыс. различных документов. Правительству поручено принять концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. Я очень надеюсь, что сегодняшнее заседание придаст импульс для разрешения уже накопившихся системных проблем и все необходимые изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие стройиндустрию, будут учтены в Градостроительном кодексе», - сказал Бейсен Жолболдиев в ходе встречи бизнес-сообщества города с депутатами Сената по вопросам строительной отрасли.

Вместе с тем в столичной палате предпринимателей назвали основные проблемы с которыми сталкивается сегодня каждый строитель. В первую очередь, это удорожание стоимости проектов строительства, финансируемых за счет средств бюджета, в период реализации. Зачастую о тсутствуют денежные средства, необходимые для дофинансирования проектов строительства, по которым проводится процедура корректировки. Проблемой также является н аличие конфликта интересов между собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах. Вызывает озабоченность н еобеспеченность свободного доступа бизнеса к информации о свободных земельных участках, утвержденных генеральных планах, планах детальной планировки.


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