Немецкие бизнесмены рассказали о своих проектах в Казахстане

В четверг Президент РК Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Германию провел встречи с представителями местных деловых кругов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства принял председателя правления компании HMS Bergbau AG Денниса Швиндта. После встречи с Президентом Казахстана Деннис Швиндт рассказал о деловых планах немецкой компании в нашей стране.

- HMS Bergbau AG является одной из ведущих глобальных компаний в Германии, занимающейся разведкой и добычей твердых полезных ископаемых. С 2008 года мы представлены на немецкой фондовой бирже. В рамках нашей деятельности мы начали разведку месторождений лития, кобальта, никеля, тантала в Казахстане. Мы планируем нашу работу в Восточно-Казахстанской области, вблизи Усть-Каменогорска.

Как я отметил, в нашей компании есть команда геологов, которая ведет геологические исследования. Если результаты будут положительные, мы планируем выйти на добычу литейного продукта, которая потребует крупных инвестиций.

Лично всегда рад тому, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев посещает нашу страну в качестве гостя. Я имел удовольствие принять участие в подписании двусторонних документов во время визита Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану и его встречи с Касым-Жомартом Токаевым.

Полагаю это обоюдно мудрое решение наших лидеров - поддерживать устойчивые связи между странами. Мы понимаем, что Казахстан находится в весьма деликатной ситуации, находясь географически между Китаем и Россией. В этом плане Германия стремится показать себя надежным партнером в развитии Казахстана.

Иоханес Бремер, исполнительный директор «Rosneft Deutschland»:

- Мы являемся партнерами казахстанской компании «KMG», снабжающей нас сырой нефтью, которая в данный момент заменяет марку Urals.

Начали сотрудничество с Казахстаном в начале текущего года и довольны получением этих объемов. Поскольку это обеспечивает энергетическую безопасность севера Германии и Берлина.

Надеемся, что объемы поставок нефти из Казахстана вырастут в этом или следующем году. Поскольку наше сотрудничество основано на положительных двусторонних отношениях.

Нико Варбанов, представитель железнодорожной компании «Deutsche bahn»:

- Сегодня мы подписали контракт с казахстанской компанией «КТЖ» о стратегическом партнерстве в области пассажирских перевозок. Поэтому наша личная встреча с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым подчеркивает важность того, что транспортно-логистический сектор является ключевым в двусторонних экономических связях. Мы с нетерпеньем ожидаем дальнейшего развития сотрудничества с Казахстаном.

Генрих Керстгенс, руководитель проекта и представитель правления Rhenus Group:

Казахстан является одним из двух регионов присутствия нашей компании. Мы являемся крупной компанией в области логистических услуг. Работаем в 60 странах с более чем 40 тысячами сотрудниками по всему миру.

В Казахстане планируем организовать современные, устойчивые и очень эффективные контейнерные терминалы. Совместно с компанией «КТЖ» работаем над оптимизацией морского порта Курык. Верим в потенциал проекта «Middle corridor», и планируем свое участие в его развитии. Вместе с «КТЖ» могли бы создать мощную сеть сотрудничества вдоль этого маршрута, подключить ее к существующим магистралям в Европе, чтобы перевозческие услуги отвечали требованиям наших клиентов.

Мы также были в Казахстане в конце июня в составе делегации, сопровождавшей Федерального президента Германии. Сегодняшняя наша встреча с Президентом РК К.Токаевым - это продолжение переговоров с участием наших лидеров.

Напомним, вчера начался официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в столицу Германии.