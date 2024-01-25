Немецкая компания готова построить мусороперерабатывающий завод в Таразе

Мусороперерабатывающий завод с производством побочных химических продуктов предлагают построить в Таразе германские инвесторы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отметим, что отсутствие в регионе мусороперерабатывающего завода является серьезной проблемой, которую пытаются решить с 2005 года. За эти годы было несколько безуспешных попыток привлечь зарубежных инвесторов.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, представители компании AMK Global GmbH встретились в Таразе с главой региона Ерболом Карашукеевым.

— В ходе встречи аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и генеральный директор консорциума «ThiemeBieg & Associates GmbH» Тиме Торстен обсудили возможности реализации проекта мусороперерабатывающего завода мощностью 500 тонн в сутки, с созданием 100 новых рабочих мест. Компания планирует инвестировать140 миллионов евро. Компания использует передовые технологии, разработанные университетом Мюнхена, и будет перерабатывать до 80% отходов областного центра. На предприятии заработает автоматическая линия по сортировке мусора, — пояснили в ведомстве.

Помимо переработки отходов, компания планирует наладить производство побочных продуктов, таких как кислород, азот, компост, углеродное волокно и чистое авиационное топливо.

Поэтапное увеличение мощности завода в перспективе позволит организовать транспортировку и переработку отходов на полигоне. В рамках рабочего визита представители немецкой компании осмотрят полигон в областном центре.

— Мусороперерабатывающий завод — очень важный объект. Мы всячески поддерживаем проекты, направленные на охрану окружающей среды. Теперь важно от обсуждения перейти к конкретным делам. Городские власти и профильные ведомства в тесном сотрудничестве с компанией изучат проект, и обеспечат полное его сопровождение, — сказал аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Как сообщалось, на территории жамбылского региона острой остается проблема стихийных мусорных свалок. Миллионы тонн бытовых отходов не в состоянии вывезти и утилизировать малочисленные предприятия, занимающиеся вывозом твердых бытовых отходов. В регионе ощущается дефицит спецтехники, цехов по переработке и утилизации бытовых отходов и полигонов для сбора мусора. А имеющиеся полигоны не отвечают санитарно-экологическим и строительным нормам.