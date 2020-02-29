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346 стихийных мусорных свалок обнаружили в Жамбылской области из космоса

29 Февраля 2020 16:10
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346 стихийных мусорных свалок обнаружили в Жамбылской области из космоса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На территории жамбылского региона острой остается проблема стихийных мусорных свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Миллионы тонн бытовых отходов не в состоянии вывезти и утилизировать малочисленные предприятия, занимающиеся вывозом твердых бытовых отходов. В регионе ощущается дефицит спецтехники, цехов по переработке и утилизации бытовых отходов и полигонов для сбора мусора. А имеющиеся полигоны не отвечают санитарно-экологическим и строительным нормам.

По информации руководителя департамента экологии по Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Бекжана Калымбетова, сейчас проводится работа по нормированию полигонов твердых бытовых отходов.

«В настоящее время нормативы установлены для 162 полигонов. Из 374 населенных пунктов Жамбылской области вывоз твердых бытовых отходов осуществляется из 316 населенных пунктов. На 597 площадках временного хранения отходов установлено 659 сеточных контейнеров для сбора пластмассовых и пластиковых отходов, а также установлено 106 контейнеров для сбора отработанных ламп (ртутьсодержащих), химических источников питания и батареек».

Одной из актуальных проблем Жамбылской области является отсутствие очистных сооружений по очистке сточных вод города Тараза. Строительство мусороперерабатывающего завода (ТБО) и типовых полигонов в Таразе также остается актуальным, отметил спикер.

С 2018 года по договору, заключенному между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары», проводится космическая съемка для выявления стихийных мусорных свалок.

«По космическим съемкам геопорталом «Қазақстан Ғарыш Сапары» было установлено 346 точек несанкционированного размещения отходов. На сегодняшний день ликвидировано 226 точек несанкционированного размещения отходов, что в процентном соотношении выполнения составляет 67%», - рассказал спикер.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Экология, Общество,
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