Немецкого мотогонщика госпитализировали после падения на ЧМ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на высокогорном катке «Медеу» завершился финал личного Чемпионата мира по мотогонкам на льду - спидвею, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в алматинском этапе мирового первенства приняло участие 18 «ледовых гладиаторов» из семи стран мира - Казахстана, России, Германии, Нидерландов, Швеции, Чехии и Австрии.

Мотогонщики из Австрии, Швеции, Нидерландов и Германии бились отчаянно. Фаворитам первенства серьезную конкуренцию составили немецкий гонщик Йохан Вебер и шведы Мартин Хаарахилтунен, а также отец и сын Никлас и Стефан Свенссоны.

Зрелищности и драматизма мотогонкам на «Медеу» добавило падение немецкого мотогонщика Йохана Вебера, который в одном из заездов на повороте ледяной кольцевой трассы столкнулся с австрийцем Францем Цорном. Немецкий гладиатор был увезен прямо с трассы на карете скорой помощи.

Зрители стоя аплодировали мужеству райдера, который в лучших традициях дисциплины подарил болельщикам незабываемые эмоции. В настоящий момент гонщик находится под наблюдением врачей в одной из алматинских клиник.

В 20-м заезде случилось сразу два драматичных падения. Сначала, не справившись с мотоциклом на выходе из виража, упал мотогонщик из Швеции Ове Ледштрем, не на шутку взволновав болельщиков. В повторном заезде не повезло голландцу Джасперу Ивеме, который на повороте ледяной трассы на приличной скорости сделал сальто вместе с мотоциклом, влетев в заградительные маты. К счастью, оба инцидента обошлись без серьезных травм. Джаспер даже поучаствовал в итоговой пресс-конференции и смог шутить по поводу своего красочного падения.

Триумфатором алматинского этапа стал российский мотогонщик Даниил Иванов, ставший победителем обоих соревновательных дней, второе место в упорной борьбе досталось его соотечественнику Дмитрию Хомицевичу, тройку лучших замкнул россиянин Дмитрий Колтаков.

Казахстанские гонщики Владимир Чеблоков, Павел Некрассов и Сергей Серов по результатам гонок заключительного дня не смогли пробиться в финальные заезды.

Президент Федерации автомотоспорта Республики Казахстан Марат Абыкаев выразил уверенность в том, что данные соревнования в Казахстане будут продолжены.

«Мы достигли договоренности о проведении очередного финала личного Чемпионата мира по спидвею следующего года в нашей стране. Однако сегодня мы рассматриваем три площадки для его проведения – это каток «Медеу» и трасса «Сокол» в Алматы, есть также вариант проведения гонки в нашей столице, г.Нур-Султан», - отметил на итоговой пресс-конференции Марат Абыкаев.

Добавим, личный чемпионат мира по спидвею 2020 года пройдет в пять финалов. Первый финал доверено провести Казахстану, второй состоится в российском городе Тольятти, третий - в российском Шадринске, а завершат чемпионат соревнования в Германии и Нидерландах. Командный финал чемпионата мира пройдет в столице Германии – Берлине.