Немецкие суда спасли более 700 мигрантов в Средиземном море

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Три немецких судна в ходе нескольких операций взяли на борт около 730 мигрантов из северной Африки, пытавшихся попасть в Европу. Теперь экипажи ждут разрешений на заход в порты Италии или Мальты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Экипаж спасательного судна Sea-Watch 3 поднял на борт в общей сложности 394 человека. Теперь они ожидают разрешения для захода в порты Мальты или южной Италии.

Судно Humanity 1 спасло 25 человек из переполненной резиновой лодки в территориальных водах Ливии. Всего на борту корабля находятся 208 спасенных мигрантов. Многие из них получили ранения. По словам выживших, травмы в основном связаны с жестоким обращением в Ливии.

Судно Sea-Eye 4 со 129 мигрантами на борту также ожидает разрешения от властей Мальты или Италии на заход в порт. Спасатели жалуются, что за последние дни в ходе поисков не получили никакой помощи от властей этих стран.

«Ответственный центр координации спасательных операций на Мальте не присылает нам никакой информации. Италия также не делится с нами какой-либо информацией. Таким образом, мы должны предположить, что намерение состоит в том, чтобы позволить людям умереть в море», - сообщила организация Sea-Eye.

Как отмечает dpa, частным неправительственным организациям нередко приходится ждать несколько дней, прежде чем им назначат порт в Италии, где мигранты смогут высадиться. Мальта уже долгое время не разрешает морским спасателям заходить в доки, пишет агентство.

По последним данным МВД Италии, до берегов страны с начала года добрались более 62 тыс. 800 мигрантов. За аналогичный период прошлого года их число составило 41 тыс. человек.

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