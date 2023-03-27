Немецкая шахматистка снялась с турнира вслед за казахстанкой Абдумалик

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Немецкая шахматистка Элизабет Петц приняла решение отказаться от участия в Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели из-за недовольства организацией соревнований. Об этом сообщается на сайте Немецкого шахматного союза (DSB), передает МИА «Казинформ».

«Учитывая неподходящие условия и сомнительное управление турниром со стороны ФИДЕ и местного организатора, мы поддерживаем это непростое решение», - заявили в Союзе.

Саму Петц также не устроил формат турнира с 11 игроками, в котором не получится провести партии белыми и черными фигурами в традиционном порядке. Ее решение сняться с Гран-при поддержал DSB, возмущенный «бесхозяйственностью» и организационными проблемами, неуместными для турнира такого уровня.

Ранее с турнира снялась казахстанская шахматистка Жансаи Абдумалик, которой не понравилась организация соревнований.

На своей странице в Instagram немецкая шахматистка Петц Элизабет также высказалась по поводу конфликта Жансаи Абдумалик и другой казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой. Петц опубликовала пост, где встала на сторону Абдумалик.

Таким образом, в турнире теперь осталось 10 участниц из 12.