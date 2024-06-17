Нелюбовь и голуби: немецкий город провел референдум, ужаснувший зоозащитников

В городе Лимбург-ан-дер-Лан, расположенном на западе Германии в земле Гессен, отношения между голубями и людьми приняли радикальный оборот. Жители города проголосовали за истребление популяции голубей, насчитывающей 700 особей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews Green.

Птицы, слетающиеся на европейские площади, произошли от одомашненных горлиц около 10 000 лет назад, и поэтому необычайно спокойно относятся к людям.

Референдум был проведен 9 июня — в тот же день, когда в стране проходили выборы в ЕС, — после того как решение городского совета уничтожить птиц в ноябре 2023 года вызвало споры.

Чуть более 53%жителей, принявших участие в воскресном голосовании, одобрили уничтожение голубей, сообщает Der Spiegel. Всего было подано 7530 голосов «за».

Как будут уничтожать голубей?

- Сегодняшний результат был для нас непредсказуем. Жители воспользовались своим правом и решили, что животных должны усыпить, — заявил немецкому новостному сайту мэр Мариус Хан (СДПГ).

Именно такой способ был первоначально предложен советом в прошлом году, и вопрос, поставленный перед избирателями, заключался лишь в том, оставить ли это решение в силе или нет.

Предполагается, что птиц заманят в ловушку, оглушат их ударом деревянной палки по голове, а затем свернут им шею.

Защитники прав животных пришли в ужас, когда было объявлено об этом плане.

- Мы живем в 2023 году, и не может быть, чтобы мы убивали животных только потому, что они нас раздражают или доставляют неудобства. Это неприемлемо, —заявила в прошлом году руководитель проекта по разведению голубей в Лимбурге Таня Мюллер в интервью британскому телеканалу Sky News.

Уничтожение голубей будет проводиться в течение следующих двух лет.

Критики утверждают, что уничтожение голубей не только жестоко, но и не очень эффективно, поскольку оставшиеся птицы будут размножаться и пополнять популяцию. Примечательно, что некоторые исследования показывают, что численность голубей после выбраковки может даже увеличиться.

Группа под названием Pigeon Action нашла альтернативное решение, известное сейчас как «базельская модель», согласно которому жителей Базеля предупреждали о недопустимости кормления животных. Также были установлены голубятни, чтобы из них можно было легко удалить яйца.

В результате за четыре года популяция голубей в Базеле сократилась на 50%.

Как еще европейские города решают проблему голубей?

Баварский город Аугсбург нашел похожее решение. Местная организация по защите животных следит за несколькими голубятнями, чтобы держать численность под контролем.

Кайзерслаутерн также пробует «аугсбургскую модель», устанавливая новые голубиные башни, куда переселяют птиц. В Людвигсхафене, Майнце, Пирмазенсе и Цвайбрюккене также установлены голубиные чердаки или места для контролируемого гнездования.

В Великобритании, как и в других странах, для уничтожения голубей привлекаются хищные птицы.

Законны ли запреты на кормление голубей?

Другие города пытались ввести запрет на кормление, но это оказалось спорным. В 2021 году государственный чиновник по защите животных Берлина обратился к юристу и ветеринару за юридическим заключением по поводу кормления голубей.

Они пришли к выводу, что города не могут запретить кормление голубей — и даже обязаны заботиться о них, поскольку они являются потомством безнадзорных домашних, а не диких животных.