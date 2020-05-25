Нелегко было прощаться с учениками онлайн - выжившая в авиакатастрофе Bek Air учитель года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Казахстане последний звонок прошел в онлайн режиме из-за карантина. Об его особенности корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала выжившая в авиакатастрофе самолета Bek Air, победитель конкурса «Учитель года», заместитель директора алматинской школы-гимназии №123, учитель русского языка и литературы Назым Абаганова.

Она отметила, что двухмесячное дистанционное обучение из-за карантина стало большим испытанием для казахстанского образования.

«Онлайн обучение - это наше будущее, и рано или поздно оно должно было случиться. Да, мы перешли на такой формат неожиданно, и это было для нас большим испытанием и опытом. Мы увидели свои ошибки и работали над ними, а также поняли, что необходимо нам развивать», - сказала она.

По ее словам, новая система показала уровень учителей, этому свидетельствует множественные письма от родителей учеников.

«Все преподаватели очень старались дать хорошее образование своим ученикам. Обучить качественно каждого ребенка - не только цель учителей, но и родителей. Я думаю, что многие из них поняли, в каком направлении нужно развивать своего ребенка», - отметила Назым Абаганова.

Педагог с 38-летним стажем также подчеркнула важность последнего звонка. По ее словам, ей и другим учителям немного стало грустно, что не смогли проводить в добрый путь выпускников, а также учеников в долгожданный летний каникул, традиционно.

«Нам учителям, действительно, грустно и не легко. Каждый класс через программу Zoom проводил в онлайн режиме последний звонок. В нашей школе учатся более 2500 учеников, а выпускников в этом году было 98. Они получат свои аттестации 3-4 июня из-за нынешней эпидемиологической ситуации. Согласно приказу Министерства образования и науки, в этом году выпускных балов не будут», - добавила она.

Стоит отметить, что Назым Абаганова была одной из тех, кто выжила в авиакатастрофе самолета Bek Air под Алматы в декабре 2019 года. Она тогда летела за получением своей награды в Нур-Султан по приглашению Министерства образования и науки. Является лауреатом конкурса «Учитель года».