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    10:29, 19 Май 2024 | GMT +6

    Нелегальную партию перепелиных яиц пытались ввезти из Китая в Казахстан

    перепелиные яйца
    Фото: pexels.com

    На границе с Китаем задержан нелегальный груз перепелиных яиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК.

    - 12 мая 2024 года ветеринарные инспекторы контрольного поста «Нур-Жолы» в области Жетысу задержали автотранспорт с грузом перепелиных яиц, следовавший из Китайской Народной Республики. В ходе осмотра выяснилось, что груз из 360 яиц перевозился без необходимых ветеринарных сертификатов и разрешений на ввоз. Нелегальный груз был уничтожен в соответствии с правилами утилизации и уничтожения пищевой продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья человека и животных, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 140, - сообщили в комитете.

    По информации ведомства, водитель автотранспорта оштрафован согласно Кодексу Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях».

    Теги:
    Сельское хозяйство Ветеринария Китай Минсельхоз Яйца Контрабанда Пограничники
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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