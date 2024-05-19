Нелегальную партию перепелиных яиц пытались ввезти из Китая в Казахстан

- 12 мая 2024 года ветеринарные инспекторы контрольного поста «Нур-Жолы» в области Жетысу задержали автотранспорт с грузом перепелиных яиц, следовавший из Китайской Народной Республики. В ходе осмотра выяснилось, что груз из 360 яиц перевозился без необходимых ветеринарных сертификатов и разрешений на ввоз. Нелегальный груз был уничтожен в соответствии с правилами утилизации и уничтожения пищевой продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья человека и животных, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 140, - сообщили в комитете.