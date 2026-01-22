РУ
    09:42, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Нелегально работающие в Южной Корее казахстанцы могут добровольно покинуть страну до конца февраля

    Министерство труда и социальной защиты населения РК напоминает, что казахстанцы, нелегально работающие в Республике Корея, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд до конца февраля 2026 года, передает Kazinform.

    Фото: Министерство труда и социальной защиты РК

    Как сообщалось ранее, договоренности по расширению временных рамок программы добровольного выезда были достигнуты между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее — МТСЗН) и Министерством юстиции Республики Корея в ходе переговоров по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан, прошедших в 2025 году.

    Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.

    Для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.

