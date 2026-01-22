Нелегально работающие в Южной Корее казахстанцы могут добровольно покинуть страну до конца февраля

Как сообщалось ранее, договоренности по расширению временных рамок программы добровольного выезда были достигнуты между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее — МТСЗН) и Министерством юстиции Республики Корея в ходе переговоров по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан, прошедших в 2025 году.

Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.

Для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.