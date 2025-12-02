Казахстанским нелегалам в Корее продлили сроки выезда без штрафов и запрета на повторный въезд

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в ходе переговоров с Министерством юстиции Республики Корея по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигли договоренности по расширению временных рамок программы добровольного выезда, позволяющей казахстанцам, работавшим в Корее нелегально, добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд. Воспользоваться этой возможностью наши соотечественники могут в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года включительно.

Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.

Для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до трех дней до даты вылета.

Министерство труда и социальной защиты населения РК настоятельно рекомендует гражданам Казахстана устраиваться на работу за рубежом только на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав, а также возможных ситуаций трудовой эксплуатации.

Необходимо пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства, включая лицензированные частные агентства занятости, государственные программы и официальные предложения работодателей.

Ранее на пленарном заседании Мажилиса был поднят вопрос, касающийся судьбы казахстанцев, нелегально работающих в Южной Корее.