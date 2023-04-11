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Нелегальный импорт зерна наблюдается в граничащих с Россией областях – Минсельхоз РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
11 Апреля 2023, 19:00
Нелегальный импорт зерна наблюдается в граничащих с Россией областях – Минсельхоз РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В граничащих с Россией областях наблюдается нелегальный импорт зерна. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга вице-министр сообщил, что с 10 апреля 2023 года приказом министра сельского хозяйства РК введен запрет на ввоз зерна автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев.

«В течение последних несколько лет Павлодарская область является «лидером» по приему и транзиту нелегального зерна. В текущем маркетинговом сезоне, помимо Павлодарской области, активный ввоз нелегальной пшеницы наблюдается со стороны регионов, граничащих с РФ, а именно с Актюбинской и Западно-Казахстанской областями. Например, департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области установлено, что одно из ТОО в период 2021-2022 годов экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан контрабандное российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более 1 миллиарда тенге», – сказал Ербол Тасжуреков.

При этом, по его словам, с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие отечественное происхождение зерна, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО «КТЖ- Грузовые перевозки» в сумме почти 150 миллионов тенге.

В отношении Актюбинской и Западно-Казахстанской областей вице-министр отметил, что эти регионы никогда ранее не являлись зерновыми, поскольку средняя урожайность на западе страны не превышает 8 центнеров с гектара. Собранный урожай оставляли на внутреннее потребление, в том числе для семенных целей, недостающие объемы покупали на севере страны. Теперь же, по информации, полученной от участников рынка, внезапно в вышеуказанных регионах появился экспортный потенциал, и они являются донорами зерна в другие регионы республики.

Говоря о причинах введения запрета на ввоз зерна автотранспортом, Ербол Тасжуреков пояснил, что, с учетом имеющихся запасов зерна и муки, объемов внутреннего потребления и планируемого экспорта, есть вероятность, что в Казахстане останутся большие переходящие запасы до сбора нового урожая в размере 3,8 миллиона тонн зерна, которые будет проблематично реализовать. Большие излишки зерна будут нести негативные последствия для бизнеса, который не сможет реализовать продукцию по приемлемой цене и на вырученные средства обеспечить качественное проведение весенне-полевых работ.

Ранее Ербол Тасжуреков сообщил, что «серый» импорт пшеницы наносит ущерб государственному бюджету Казахстана на 500 миллионов долларов США.


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