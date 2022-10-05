Нелегальные игровые автоматы продолжают выявлять в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы совместно с представителями госструктур, национальной лотереи «Сәтті Жұлдыз» и ТОО «Lotomatic» ведется активная борьба с незаконным игорным бизнесом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники компании национальной лотереи «Сәтті Жұлдыз» вместе с правоохранительными органами проводят мониторинг на предмет выявления незаконной установки игровых аппаратов, разъяснительную беседу с владельцами помещений, в которых обнаруживали эти автоматы. На сегодняшний день в городе было ликвидировано 80% нелегальных точек по подпольным игровым аппаратам.

По словам директора департамента по коммуникациям национальной лотереи «Сәтті Жұлдыз» Нурлана Мухамеджанова, активная борьба с незаконным игорным бизнесом началась в 2018 году. Тогда, по его словам, подлежащий налогообложению оборот теневого рынка составлял не менее 54 млрд тенге. Это значительно сказывалось на бюджете страны.

«Нелегальные аппараты работали совершенно автономно, при этом не контролировались возрастные ограничения и не выплачивались налоги», - отметил Нурлан Мухамеджанов.

Заместитель оперативного управления департамента экономических расследований по Алматы Демеу Калыбеков сообщил, что за прошедшие четыре года удалось вывести из незаконного оборота значительную часть единиц нелегального игорного оборудования.

«Только за последние два года выявлено 33 факта организации незаконного игорного бизнеса, в том числе четыре уголовных дела по факту создания и руководства организованной преступной группой, пресечена деятельность шести балансовиков, осуществляющих реализацию электронных единиц, необходимых для функционирования игорных заведений и аппаратов», – заявил Демеу Калыбеков.

Он отметил, что из незаконного оборота изъято 385 комплектов компьютерной техники, 162 незаконных игровых автомата, пресечена деятельность 14 незаконных игровых залов и двух подпольных казино. Кроме того, был заблокирован доступ к 238 игровым сайтам. Только за 9 месяцев этого года зарегистрировано десять уголовных дел по факту организации незаконного игорного бизнеса.

«Необходимо отметить, что по результатам проведенной работы в текущем году наблюдается спад фактов создания и организации незаконного игорного бизнеса на территории города. Однако отдельные лица все-таки продолжают заниматься незаконной игорной деятельностью», - заметил спикер.

Демеу Калыбеков отметил, что безответственные арендодатели, в нарушение законодательства, осознанно предоставляют помещения под организацию незаконного игорного бизнеса. Директор по правовым вопросам ТОО «Lotomatic» Ербол Иманбаев считает, что нужно организовать специальные встречи в районных акиматах, собрать местных предпринимателей, сотрудников правоохранительных органов и специалистов национальной лотереи. По его словам, очень важно проводить информационно-разъяснительную работу, доносить до людей, чем опасна незаконная деятельность игорного бизнеса и что им грозит за покрывательство преступления.

Как известно, Национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» имеет право проводить розыгрыши через собственные терминалы на территории страны. Они желто-синего цвета. Представитель компании дал четкие инструкции определения терминалов, по которым можно отличить подделку от оригинала.

«На каждом законном терминале есть специальный QR-код, отсканировав который, можно получить ссылку на официальную страницу, где указаны номер терминала, то, за кем он зарегистрирован, официальный адрес его нахождения. Все терминалы компании подключены в сеть и работают только при работающем интернете. А незаконные аппараты работают автономно, без сети. Необходимо также обратить внимание на наличие следующих признаков: желто-синий цвет киоска; наличие логотипа; идентификационный номер терминала; QR-код. Также у нас имеется фискализация каждой игровой сессии, то есть выдаются чеки. На автономных автоматах чеки не выдаются. Если пользователь не получил фискальный чек, то этот аппарат наверняка является подделкой», - заявил Нурлан Мухамеджанов.

При отсутствии вышеуказанных признаков компания просит незамедлительно сообщать по номерам, которые указаны на сайте lotomatic.kz.

Нурлан Мухамеджанов добавил, что до 2016 года, до вступления Закона «О лотереях и лотерейной деятельности» на территории страны, количество нелегально действовавших игорных автоматов составляло свыше 30 тыс. единиц.

Национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» создана 4 апреля 2016 года. Согласно Закону «О лотереях и лотерейной деятельности», принятому 9 апреля 2016 года, а также, по Постановлению Правительства РК от 10 февраля 2017 года – компания в настоящее время является Национальной лотереей в Республике Казахстан.

Фото: lotomatic.kz











