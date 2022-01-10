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Нельзя допускать информационного вакуума - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2022, 14:39
Нельзя допускать информационного вакуума - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нельзя допускать информационного вакуума. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства отмечал, что деструктивными силами неоднократно принимались попытки расшатать стабильность и учинить беспорядки.

«Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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