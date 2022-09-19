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Некоторые публично-правовые институты планируют исключить из особого производства в РК
19 Сентября 2022, 18:47

Некоторые публично-правовые институты планируют исключить из особого производства в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство юстиции РК предлагает некоторые публично-правовые институты исключить из особого производства гражданско-процессуального законодательства. Об этом сообщил министр Канат Мусин в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций в видеохостинге YouTube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К. Мусин рассказал о законотворческой деятельности Минюста в рамках реализации Послания Главы Государства, в частности, о расширении сферы административной юстиции.

«Предлагается исключение отдельных публично-правовых институтов из особого производства гражданско-процессуального законодательства. Например, к таким институтам следует отнести производство по делам, где требуется ограничение дееспособности гражданина, принятие решения о принудительном направлении на лечение от туберкулеза, о принудительной госпитализации лица с психическим расстройством, или о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстана, и другие», – сказал К. Мусин.

По его словам, сущность указанных дел вытекает из публичных правоотношений, складывающихся между физическими лицами и государством. Поэтому, назревает целесообразность рассмотрения вопроса о переносе отдельных категорий дел из особого производства ГПК в плоскость административной юстиции. Это означает, что некоторые решения государственных органов должны обжаловаться не в порядке гражданско-процессуального законодательства, а в рамках административной юстиции. Это существенно повысит возможности граждан для своевременного обжалования этих решений и рассмотрения этих жалоб по нормам Административно-процедурного процессуального кодекса.


Фото: ortcom.kz


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