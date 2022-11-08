Некоторые эвакуированные из Украины казахстанцы снова туда вернулись - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев находится сейчас в Украине? На этот вопрос ответил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши сотрудники передислоцированы в Польшу и периодически посещают Киев. Консул остался на месте. Он продолжает работать с нашими гражданами, кто-то обращается за документами, кто-то за справками, кто-то по каким-то вопросам», - сказал Айбек Смадияров.

Точную цифру по количеству наших граждан в Украине во внешнеполитическом ведомстве затруднились назвать.

«По количеству наших граждан в Украине. К сожалению, в нынешних условиях затруднительно собрать информацию, при первой волне эвакуации мы точно знали информацию. Некоторая часть этих граждан снова вернулась в Украину. И они не сообщали о своем местонахождении в Посольство. Хотя многим, когда звонят в консульство, мы предлагаем пути выезда, они отказываются. Они там живут, у них там семьи, работа», - пояснил Айбек Смадияров.

Ранее заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди назвал примерное число казахстанцев, находящихся на территории Украины.

«В данной ситуации очень трудно собирать информацию. Одно дело, когда на учете состояли 600-800 граждан. А сейчас, когда идут военные действия и многие граждане покидают Украину самостоятельно, очень трудно произвести расчет. Но обращения идут, консул предварительно полагает, что порядка 200 граждан, возможно, есть на территории Украины», - сказал Мухтар Тлеуберди на брифинге в кулуарах Сената.

В марте т.г. первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев сообщал, как производилась эвакуация казахстанцев из Украины.

Для эвакуации граждан РК было организовано несколько репатриационных авиарейсов через соседние страны.