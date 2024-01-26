Некоторые мажилисмены были против запрета вейпов - Нургуль Тау

В эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly депутат Мажилиса РК Нургуль Тау заявила о том, что среди ее коллег в Парламенте были те, кто высказывался против введения запрета на вейпы в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Среди моих коллег в Мажилисе тоже есть люди, которые были против запрета вейпов. Когда я узнала об этом, была в шоке. Естественно, у каждого человека есть свое мнение. Но когда это касается здоровья детей, мы должны понимать, что это наше будущее. Мы должны каждый шаг расследовать, — сказала Нургуль Тау.

В эфире журналист спросил депутата, как влияние лоббистов сигаретной индустрии сравнивается с влиянием лоббистов вейп-индустрии после введения запрета на вейпы в стране.

— Знаете, если честно, вейпы и сигареты, они вместе. Это одна компания, — ответила депутат Мажилиса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется ввести полный запрет на ввоз, производство, продажу и распространение вейпов.