Некорректное сравнение COVID-19 и рака вызвало недоверие к вакцинам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета высказывают свое недоверие к вакцинам против COVID-19. Причиной тому слишком короткий срок разработки препарата. В сообщении пишут, что изобрести вакцину так быстро просто не могли, ведь известный с незапамятных времен рак лечить не научились до сих пор. Подобное сравнение некорректно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Обязательным условием для успешного лечения болезни является понимание ее причин и механизмов развития. В случае с COVID-19 эта информация стала известна практически сразу после диагностирования данной болезни. В декабре 2019 года специалисты провели анализ нуклеиновой кислоты у пациента с пневмонией, в результате чего и обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, ранее неизвестный человечеству.

Позже ученым удалось полностью расшифровать геном вируса. Он опубликован в открытом доступе.

После этого по всему миру началась активная работа по изучению заболевания и разработке вакцины. Ученые использовали наработки, существовавшие ранее. Это и уже разработанные, но еще не прошедшие клинические испытания вакцины против коронавируса SARS. Также специалисты полагались на существующие работы по изучению аденовирусного вектора ChAdOx, на основе которого в результате были созданы некоторые из вакцин против COVID-19.

Важно отметить, что, несмотря на рекордно быстрые темпы разработки вакцин против COVID-19, препараты тщательно тестировали и проверяли.

В случае с лекарством от рака все сложнее. Во-первых, рак – это не одно заболевание, а лишь общее название для более чем 200 видов онкологических болезней. При этом каждый вид может иметь несколько подвидов. Причиной появления опухолей является мутация ДНК в клетках, однако достоверно неизвестно, что именно вызывает эту мутацию. Более того, даже в одной раковой опухоли клетки могут отличаться друг от друга. Чаще всего такие клетки крайне устойчивы к внешнему воздействию. Уничтожить их, не повредив при этом здоровые органы и ткани, крайне сложно.

Очевидно, что одно лекарство просто не способно справиться со всеми видами онкологических заболеваний и быть одинаково эффективным для всех пациентов.

Но ученые не стоят на месте и продолжают изучать виды рака и пробовать все новые и новые методы их лечения.

Только за последние годы специалисты предложили сразу несколько инновационных видов лечения, например терапевтические вакцины, CAR-T клеточная терапия, CRISPR-технология, а также метод, основанный на изучении микробиома человека.

Статистические данные говорят о том, что развитие медицины на протяжении последних двух десятилетий позволило увеличить пятилетнюю выживаемость пациентов с различными видами онкологии. С 1990 по 2016 год статистика смертности от рака в течение пяти лет с момента диагностики снизилась на 17%.

Все это говорит о том, что ученые продолжают поиски лекарств от рака, однако этот путь крайне долог и сложен.

Итак, вывод о том, что ученые просто не могли разработать эффективные вакцины против COVID-19, так как они до сих пор не нашли лекарство от рака, не верен.