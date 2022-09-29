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Некачественные продукты питания изъяли из продажи в Алматинской и Жетысуской областях

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Сентября 2022, 18:15
Некачественные продукты питания изъяли из продажи в Алматинской и Жетысуской областях

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской и Жетысуской областях выявлено 385 видов товаров и продуктов, не соответствующих требованиям технических регламентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала года специалисты отобрали 1902 образца продукции. Не соответствовали требованиям технических регламентов 385 образцов, из них 32 вида товаров отечественных производителей, 128 - государств-членов ЕАЭС, 225 - из других стран.

«Наибольший процент несоответствующих проб пришелся на товары для детей – 29%, детские игрушки – 22%, мясо птицы – 7%, молоко и молочную продукцию – 7%, мясо и мясную продукцию – 5%. Мониторинг выявил превышение нормы вредных химических веществ в детских игрушках в пяти магазинах. Некоторые товары продавались без маркировки», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.

Кроме того, 88,62 кг продуктов питания не соответствовали стандартам качества и изъяты из реализации и возвращены поставщикам. Это мясо и мясная продукция – 71 кг, молоко и молочная продукция – 6,61 кг, рыба и рыбная продукция – 5,96 кг, кулинарные изделия – 3,85 кг, плодоовощная продукция – 1,2 кг. По выявленным нарушениям в адрес субъектов предпринимательства выдано 108 предписания об устранении нарушений.


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