31 Мая 2022 14:34

Некачественное строительство в Карагандинской области вызвало недовольство населения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители Жанааркинского района Карагандинской области недовольны некачественным строительством многоэтажных домов в райцентре. Местные жители сняли на видео, как в ходе строительства выложены кирпичи без закрепления цементом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором житель Жанааркинского района, находясь на стройплощадке строящихся многоэтажек, показывает, как строители выложили кирпичи на стенах возводимых домов. На кадрах можно увидеть, что кирпичи укладываются без стяжки из цемента. Автор видео выражает недовольство работе строителей и высказывает свое мнение относительно качества строительных материалов.

Руководство района прокомментировало ситуацию, вызвавшую резонанс среди пользователей социальных сетей.

«При акимате района создана специальная комиссия по проверке строительства многоэтажного жилого дома, опубликованная в социальных сетях. Сегодня в 10:00 заместитель акима района Айкын Елеусизов, руководитель отдела строительства Токсан Бабасов, помощник прокурора района Максат Балташев, член Общественного совета Рабани Нуркеев, секретарь партии «AMANAT», районный депутат Умирзак Уалиев, а также житель района Алмас Кайранбеков посетили и проверили объект. В связи с тем, что на месте строительства отсутствовали генподрядчики и специалисты технического надзора, были приглашены данные специалисты и запланирована дополнительная встреча. Ответственному руководителю строительства, который находится на стройплощадке, дано поручение прекратить строительные работы», - сообщили в пресс-службе акимата Жанааркинского района.