Неизвестный «заминировал» 12 школ Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Неизвестный «заминировал» 12 школ Алматы. Полиция устанавливает личность анонима, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, об этом стало известно из сообщения на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений, в котором злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать здания школ.
В настоящее время указанные здания проверяют саперы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание», - отметили в пресс-службе департамента полиции города.
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