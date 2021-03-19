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Неизвестный «заминировал» 12 школ Алматы

19 Марта 2021 10:15
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Неизвестный «заминировал» 12 школ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Неизвестный «заминировал» 12 школ Алматы. Полиция устанавливает личность анонима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, об этом стало известно из сообщения на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений, в котором злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать здания школ.

В настоящее время указанные здания проверяют саперы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание», - отметили в пресс-службе департамента полиции города.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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