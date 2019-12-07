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Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде

7 Декабря 2019 00:30
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Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде

ТАЛЛАХАССИ. КАЗИНФОРМ - Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде, три человека погибли. Не менее восьми человек получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

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Они госпитализированы, их состояние не уточняется. Нападавший застрелен. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Рид подчеркнул, что президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации. Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу на ней несут порядка 16 тысяч военных, еще около 7400 гражданских лиц работают на ее территории. Доступ на авиабазу закрыт.

Фото Official Website of the United States Navy
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Ключевые слова: США,
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