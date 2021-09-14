Неизвестные петроглифы обнаружили в Карагандинской области
Участники экспедиции нашли ещё не изученные петроглифы и загадочные буквы на скале, многокамерную пещеру и камни жезтырнақ, круглые отверстия в скалах – возможно, следы разработок древних металлургов. Новые исторические находки нигде не описаны, ими уже заинтересовались видные казахстанские учёные.
«У нас много интересных и неисследованных мест, поэтому мы совместно с Жезказганским археологическим музеем решили организовать мини-экспедицию на территорию между рекой Білеуті и местом, где произошло знаменитое Булантинское сражение. В её состав вошли археологи, историки, проводники, специалисты по туризму и др.», – рассказал Кешубай Байдилдинов, руководитель экспедиции, научный сотрудник Жезказганского историко-археологического музея.
Около реки Білеуті путешественники обнаружили наскальные рисунки. Датировать и расшифровать их смогут только специалисты. В местечке Қозыбай они выбиты на почти чёрных камнях и прекрасно сохранились. Другую галерею петроглифов энтузиасты нашли в местечке Ақкиік на серо-голубых камнях.
Также экспедиция побывала в пещере Малкар.
«Что интересно, у входа обнаружили два вертикальных камня, напоминающих головы верблюдов. Их предназначение неизвестно. Пещера сама по себе интересна высокими сводами, сложными переходами, часть из которых завалило. Также в двух местах были петроглифы. После экспедиции мы провели круглый стол в музее. Специалисты сказали, что эта местность пока ещё не изучена. В следующем году мы продолжим исследования», – говорит руководитель экспедиции.
К участникам экспедиции готовы присоединиться историки и археологи из других музеев Казахстана.