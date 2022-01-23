Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы молодые парни устроили драку в подземном переходе и угрожали пистолетом. Они задержаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очевидец рассказала, что инцидент произошел 21 января около 18:40 в подземном переходе станции метро «Райымбек». Фото было опубликовано в соцсетях.

«Вчера шла после работы около шести часов вечера в «подземке» метро двое парней на ровном месте, ни за что избили троих школьников. Один из парней достал пистолет и начал угрожать им. Среди белого дня ходят с пистолетом», - возмущается жительница.

В пресс-службе Департамента полиции города уточнили, что между молодыми людьми произошел словесный конфликт, переросший в последующем в драку. Телесные повреждения получил 20-летний гражданин М. Он госпитализирован.

«Подозреваемые задержаны. У них изъят пистолет, которым угрожали свои оппонентам. По словам задержанных, пистолет газовый. С целью установления истинной принадлежности оружия назначена судебно-баллистическая экспертиза. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям фигурантов», - пояснили в пресс-службе Департамента полиции города.