Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы молодые парни устроили драку в подземном переходе и угрожали пистолетом. Они задержаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Очевидец рассказала, что инцидент произошел 21 января около 18:40 в подземном переходе станции метро «Райымбек». Фото было опубликовано в соцсетях.
«Вчера шла после работы около шести часов вечера в «подземке» метро двое парней на ровном месте, ни за что избили троих школьников. Один из парней достал пистолет и начал угрожать им. Среди белого дня ходят с пистолетом», - возмущается жительница.
В пресс-службе Департамента полиции города уточнили, что между молодыми людьми произошел словесный конфликт, переросший в последующем в драку. Телесные повреждения получил 20-летний гражданин М. Он госпитализирован.
«Подозреваемые задержаны. У них изъят пистолет, которым угрожали свои оппонентам. По словам задержанных, пистолет газовый. С целью установления истинной принадлежности оружия назначена судебно-баллистическая экспертиза. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям фигурантов», - пояснили в пресс-службе Департамента полиции города.
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