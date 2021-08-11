Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В шести районах Акмолинской области у сельскохозяйственных животных выявлена болезнь неизвестной этиологии. Об этом на брифинге в РСК рассказал руководитель управления ветеринарии Акмолинской области Талгат Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в шести районах Акмолинской области, а это Акколь, Аршалы, Ерейментау, Целиноград, Биржан сал и город Степногорск, выявлены болезни сельскохозяйственных животных неизвестной этиологии. Так, на сегодняшний день по области уже заболело 2453 коровы, 520 овец и 4 свиньи.

По словам владельцев, животные начали болеть с конца июня текущего года. Общие симптомы - угнетенность, отказ от еды, воды, температура повышена до 40°С, воспаление в ротовой полости, покраснение слизистых, отторжение слизистых языка, слюнотечение, хромата, язвочки и гнойнички на вымени.

«Специалистами ветеринарной службы больное поголовье в села ежедневно осматривается, проводится соответствующее симптоматическое лечение. В настоящее время 90% заболевшего поголовья районов выздоровело. В текущем году в районах области осадки были ниже нормы, поэтому засушливая погода дала свои результаты на травостой. К примеру, жесткий травостой может травмировать ротовую полость и слизистые оболочки животных», - отметил Т. Жунусов.

Как отметил спикер, средств на проведение лечебных мероприятий, в соответствии с законодательством, из бюджета не предусмотрено, поэтому лечение проводится за счет владельцев.

«Для установления диагноза на особо опасные заболевания семь раз были направлены патологические материалы в ветеринарную лабораторию, результаты отрицательные. Кроме того, взяты биологические материалы для исследования от вновь выявленных больных животных для отправки в лабораторию», - пояснил выступающий.

Т. Жунусов добавил, что в целом ситуация находится на ежедневном контроле ветеринарной службы области.