12 Мая 2022 13:43

Неизвестное заболевание выявили у скота в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - У скота в Ерейментауском районе Акмолинской области выявлено заболевание неизвестной этиологии, клинические признаки которого схожи с заболеваниями стоматита, инфекционного ринотрахеита и ящура. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в управлении ветеринарии Акмолинской области.

Для профилактики региону требуется 1,4 млн доз вакцины для КРС и 1,6 млн доз - для МРС.

Как сообщили в ведомстве, большое количество животных с заболеванием неизвестной этиологии зарегистрировано в пяти населенных пунктах Ерейментауского района - городе Ерейментау, селах Акмырза, Еркиншилик, Веренка и Енбек, а также в 14 отгонных участках.

«Всего в Ерейментауском районе заболело 2,5 тыс. голов КРС и 1,7 тыс. голов МРС. В том числе в селе Еркиншилик Ерейментауского района на 11 мая заболело 2,3 тыс. голов КРС и 1,6 тыс. голов МРС. После симптоматического лечения ветеринарными врачами выздоровели 698 голов КРС и 300 голов МРС. Пали 19 голов КРС», - сообщили в ведомстве.

Больное поголовье скота осматривается специалистами ветеринарной службы во всех населенных пунктах, проводится симптоматическое лечение.

Так, ветеринарной станцией Ерейментауского района для лечения больных животных были закуплены ветеринарные препараты на сумму 5 млн тенге, как возвратные средства. В соответствии с законодательством, лечение проводится за счет владельцев.

Для установления диагноза на особо опасные заболевания из села Еркиншилик дважды были направлены биологические материалы (сыворотка крови и слюна) больных животных в РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии». Результаты на ящур отрицательны.

«Владельцам животных в качестве профилактики заболевания неизвестной этиологии не рекомендуется прием в пищу сырого молока, а также продуктов, приготовленных на его основе. Очень важной мерой в профилактике является кипячение и пастеризация молока», - пояснили ветеринары.

Клинические признаки заболевания неизвестной этиологии схожи с заболеваниями стоматита, ящура и инфекционного ринотрахеита.

«Одной из действенных мер профилактики ящура является вакцинация. Поэтому акиматом области в конце 2021 года был утвержден план по профилактике ящура сельскохозяйственных животных и направлен в министерство. Для профилактики ящура Акмолинской области требуется 1,4 млн доз вакцины для КРС, 1,6 млн доз - для МРС, 114 тысяч доз - для свиней», - резюмировали в ведомстве.

По информации специалистов Министерства сельского хозяйства, вакцина против ящура в регион поступит в середине мая.