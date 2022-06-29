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Неизвестное вещество сбросили в реку близ Талдыкоргана
29 Июня 2022 13:32

Неизвестное вещество сбросили в реку близ Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сброс неизвестного вещества окрасил реку Каратал в необычный цвет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте экологии по Алматинской области сообщили, что сброс выявлен на берегу реки на расстоянии 12-13 км от Отенайского сельского округа Талдыкоргана. Экологи вместе с сотрудниками полиции, прокуратуры, акимата, гражданской защиты выехали на место после обращения гражданина Лучкина А.

«Специалистами отдела лабораторно-аналитического контроля взяты пробы воды с берега реки Каратал и с места сброса неизвестного маслоподобного вещества для проведения химического анализа», - отметили в департаменте экологии.

Для установления виновных лиц сотрудниками департамента полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.


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Автор:
Корреспондент
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