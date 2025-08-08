РУ
    Неизвестный затопил десятки домов в Таразе

    Из-за несанкционированного открытия шлюза с озера «Зербулак» в поливные каналы сбросилось слишком много воды – подтопило несколько улиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: кадр из видео

    Вчера вечером в районе 20:35 неустановленная личность открыла шлюзы в оросительный канал. В результате под водой оказались дворы на улицах Достоевского, Жуанышева, Ұлбике акына, а также часть домов на улицах Ниеткалиева и Бөлтірік шешен.

    — У наших соседей вода поднялась на 30 сантиметров, у нас тоже подтопило дом и баню, — рассказывает пострадавшая пенсионерка Светлана Геринг.

    По информации акимата вода затопила дворы 30 жилых домов и 2 подвальных помещения. При этом затопления внутренних помещений домов не произошло.

    ЧП быстро локализовали. Сначала закрыли шлюзы и остановили поток воды, затем в дело вступили спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям и сотрудники «Жамбыл-Су». Откачкой воды из дворов и подвалов занимались 25 человек, привлекли 12 единиц техники и оборудования, в том числе 5 мотопомп.

    Ранее мы рассказывали, что дворы и улицы подтопило в селе Узынагаш Алматинской области.

    Алексей Поляков
