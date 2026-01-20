Неизвестный связал потерпевшую и похитил ювелирные изделия на 30 млн тенге в Алматы

Преступление было совершено в дневное время. Неизвестный, угрожая физической расправой, связал потерпевшую и похитил ювелирные изделия, ценное имущество и денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в кратчайшие сроки установили и задержали двух подозреваемых.

В ходе следственных действий изъята значительная часть похищенного имущества. Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.

— Раскрытие данного преступления стало результатом слаженной и профессиональной работы всех задействованных подразделений. Принцип «Закон и порядок» для нас — не лозунг, а ежедневная практика. Ни одно тяжкое преступление не остается без реагирования, а каждый потерпевший должен быть уверен, что государство и полиция на его стороне, — сказал первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

Ранее в Алматы полицейские задержали мужчину, который мог быть причастен к серии квартирных краж.