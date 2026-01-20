РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:00, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Неизвестный связал потерпевшую и похитил ювелирные изделия на 30 млн тенге в Алматы

    В Алматы полицейские раскрыли разбойное нападение, в результате которого потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму около 30 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Алматы
    Фото: ДП Алматы

    Преступление было совершено в дневное время. Неизвестный, угрожая физической расправой, связал потерпевшую и похитил ювелирные изделия, ценное имущество и денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в кратчайшие сроки установили и задержали двух подозреваемых.

    В ходе следственных действий изъята значительная часть похищенного имущества. Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.

    — Раскрытие данного преступления стало результатом слаженной и профессиональной работы всех задействованных подразделений. Принцип «Закон и порядок» для нас — не лозунг, а ежедневная практика. Ни одно тяжкое преступление не остается без реагирования, а каждый потерпевший должен быть уверен, что государство и полиция на его стороне, — сказал первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

    В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

    Ранее в Алматы полицейские задержали мужчину, который мог быть причастен к серии квартирных краж.

    Полиция Борьба с преступностью Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
