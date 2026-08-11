Неизвестный науке вид растения обнаружили на казахстанском Алтае

На территории Восточного Казахстана ученые обнаружили ранее не описанный вид растения. Необычный молочай нашли во время экспедиции в районе Маркаколя, а после научного изучения находка получила статус нового вида, передает корреспондент агентства Kazinform.

Растение обнаружили еще в прошлом году во время одной из экспедиций, которые научный отдел Катон-Карагайского государственного национального природного парка проводил по территории Восточного Казахстана.

Исследованием находки занялся старший научный сотрудник отдела науки, экологического мониторинга и информации нацпарка Глеб Болботов совместно с учеными Алтайского государственного университета. Результаты работы опубликованы в научной статье.

— Новый вид относится к роду Euphorbia — молочай. Это один из крупнейших родов среди цветковых растений. В мире известно более двух тысяч его видов. Только в Алтайской горной системе встречается более 40 представителей этого рода, — отметили в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке.

После изучения растение получило собственное научное название. Его назвали в честь доктора биологических наук Дмитрия Гельтмана — известного специалиста по систематике рода Euphorbia.

— Выявление нового вида стало важным вкладом в изучение уникальной флоры казахстанского Алтая, — сообщили в нацпарке.

Таким образом, прошлогодняя полевая находка в Маркаколе спустя время превратилась в полноценное научное открытие. Исследования растительного мира казахстанского Алтая продолжаются.

Ранее сообщалось, что генетический фонд дикорастущих растений изучают в Казахстане.