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    Неизвестный науке вид растения обнаружили на казахстанском Алтае

    На территории Восточного Казахстана ученые обнаружили ранее не описанный вид растения. Необычный молочай нашли во время экспедиции в районе Маркаколя, а после научного изучения находка получила статус нового вида, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Неизвестный науке вид растения обнаружили на казахстанском Алтае
    Фото: Катон-Карагайский государственный национальный природный парк

    Растение обнаружили еще в прошлом году во время одной из экспедиций, которые научный отдел Катон-Карагайского государственного национального природного парка проводил по территории Восточного Казахстана.

    Исследованием находки занялся старший научный сотрудник отдела науки, экологического мониторинга и информации нацпарка Глеб Болботов совместно с учеными Алтайского государственного университета. Результаты работы опубликованы в научной статье.

    — Новый вид относится к роду Euphorbia — молочай. Это один из крупнейших родов среди цветковых растений. В мире известно более двух тысяч его видов. Только в Алтайской горной системе встречается более 40 представителей этого рода, — отметили в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке.

    После изучения растение получило собственное научное название. Его назвали в честь доктора биологических наук Дмитрия Гельтмана — известного специалиста по систематике рода Euphorbia.

    — Выявление нового вида стало важным вкладом в изучение уникальной флоры казахстанского Алтая, — сообщили в нацпарке.

    Таким образом, прошлогодняя полевая находка в Маркаколе спустя время превратилась в полноценное научное открытие. Исследования растительного мира казахстанского Алтая продолжаются.

    Ранее сообщалось, что генетический фонд дикорастущих растений изучают в Казахстане.

    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Природа Редкие растения
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор