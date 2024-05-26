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    09:39, 26 Май 2024 | GMT +6

    Неизвестный кинул страйкбольную гранату в сторону посольства Израиля в Бельгии

    Неизвестный кинул страйкбольную гранату в сторону посольства Израиля в Бельгии
    Фото: Edouard Smekens

    По данным прокуратуры Брюсселя, в пятницу утром неизвестный бросил страйкбольную гранату в посольство Израиля в коммуне Уккель европейской столицы, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Об инциденте пишет франкоязычная газета Бельгии «La libre Belgique».

    — В пятницу утром около 5:30 неизвестный якобы бросил страйкбольную гранату в сторону посольства Израиля в Уккле, — пояснили в прокуратуре.

    Полиция выехала на место инцидента и проинформировала дежурного прокурора. На место происшествия также прибыла техническая и научная лаборатория полиции, а также Служба по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. В интересах следствия обвинение не намерено давать дальнейших комментариев по этому поводу.

    Ранее на этой неделе коалиционное правительство Бельгии не смогло прийти к соглашению относительно возможного признания Палестины. Тем не менее, премьер-министр страны Александр Де Кроо заявил, что Брюссель будет активно добиваться прекращения огня в Газе и решения конфликта на основе принципа двух государств.

    Теги:
    Полиция Бельгия Прокуратура Происшествия Израиль
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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