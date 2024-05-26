Неизвестный кинул страйкбольную гранату в сторону посольства Израиля в Бельгии

По данным прокуратуры Брюсселя, в пятницу утром неизвестный бросил страйкбольную гранату в посольство Израиля в коммуне Уккель европейской столицы, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Об инциденте пишет франкоязычная газета Бельгии «La libre Belgique».

— В пятницу утром около 5:30 неизвестный якобы бросил страйкбольную гранату в сторону посольства Израиля в Уккле, — пояснили в прокуратуре.

Полиция выехала на место инцидента и проинформировала дежурного прокурора. На место происшествия также прибыла техническая и научная лаборатория полиции, а также Служба по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. В интересах следствия обвинение не намерено давать дальнейших комментариев по этому поводу.

Ранее на этой неделе коалиционное правительство Бельгии не смогло прийти к соглашению относительно возможного признания Палестины. Тем не менее, премьер-министр страны Александр Де Кроо заявил, что Брюссель будет активно добиваться прекращения огня в Газе и решения конфликта на основе принципа двух государств.