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Неисправный кондиционер привел к пожару в Усть-Каменогорске

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Августа 2023, 12:00
Неисправный кондиционер привел к пожару в Усть-Каменогорске Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске по улице Виноградова на балконе квартиры 9-го этажа произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Оказавшийся поблизости сотрудник полиции Жандос Рахметулы и проживающий по соседству Думан Рахымбаев не растерялись и бросились на помощь. Дверь квартиры открыл 8-ми летний ребенок, который был дома один. Думан и Жандос стали тушить огонь и вызвали пожарных. Прибыв на место, спасатели ликвидировали загорание на площади 4 кв.м.

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По предварительной версии специалистов ДЧС ВКО причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования - кондиционера.

Всего было задействовано 7 единиц техники и 22 человека личного состава ДЧС ВКО.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:

-Уходя из дома, не оставляйте включенными в сеть электроприборы

-Не перегружайте сеть, не включайте в одну розетку сразу несколько электроприборов

-Не допускайте складирования горючих материалов на балконах квартир

При пожаре незамедлительно сообщайте по номеру 101 или 112.

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Восточно-Казахстанская область   Происшествия   МЧС   Пожар   Усть-Каменогорск  
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