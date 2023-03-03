Неисправные средства измерения использовало «Экибастузтеплоэнерго»

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - На первом заседании регионального штаба по вопросам технического регулирования председатель Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев перечислил сферы, где необходимо усилить контроль за безопасностью и качеством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«События ноября прошлого года не оставили без внимания и сферу технического регулирования и метрологии. По итогам проверок в ТОО «Экибастузтеплоэнерго» установлено 463 средства измерения, которые применялись с нарушениями проверочного интервала, 23 - с истёкшим сроком проверки. То есть около 500 средств измерения, которые могли влиять на все важнейшие показатели работы этого объекта, применялись с нарушениями», – говорит Куаныш Еликбаев.

За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1600 МРП – 5 520 000 тенге. Однако, как пишет агентство «Наша жизнь», Экибастузская ТЭЦ признала факт нарушения, поэтому было вынесено определение об уплате административного штрафа в порядке сокращенного производства в размере 2 760 000 тенге в течение семи суток. На данный момент административный штраф оплачен в полном объеме.

О том, могли ли эти неповеренные измерительные приборы стать причиной аварии, не сообщается.

Ранее по итогам работы комиссии, анализировавшей причины возникновения ЧС, специалисты пришли к выводу, что один из манометров давал неверные показания. Именно на его данные и ориентировался оператор, повышая давление в сети, что привело к многочисленным порывам теплосетей.

Напомним, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.