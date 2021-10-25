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    12:34, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Неисправные печи в жилых домах привели к трагедии в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Семее от последствий угарного газа скончалась женщина, 1947 года рождения. Отравление было получено из-за отсутствия тяги в печи, а именно от неочищенного вовремя дымохода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    24 октября в 20 часов 44 минуты в приемный покой больницы города Алтая с признаками отравления угарным газом поступило двое детей: девочка 2019 года рождения и мальчик 2012 года рождения. В ходе осмотра места происшествия специалистами ДЧС ВКО было установлено, что отравление было получено в результате отсутствия тяги и наличия трещин в печи, помимо этого была закрыта заслонка.

    В этих домах инструктаж по мерам безопасности спасатели проводили заблаговременно, однако должного внимания к указанным нарушениям владельцы не проявили.

    С начала отопительного периода проведено 92 732 обхода жилых домов спасателями ВКО, жителям разъяснены правила при эксплуатации печей и электроприборов. Под пристальным вниманием ДЧС ВКО 8172 жилых домов, где проживают социально-уязвимые слои населения. В вышеуказанных домах в ближайшее время сотрудники службы ЧС установят датчики угарного газа.

    ДЧС ВКО напоминает, как предотвратить отравление угарным газом:

    - Используйте только исправное печное оборудование.

    - Трещины в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к тяжелым последствиям.

    - Позаботьтесь о хорошей вентиляции.

    - Многие жители, пытаясь экономить тепло, как правило, прикрывают заслонку печи, думая, что уголь уже прогорел, так чего же теплу зря выходить в трубу. Однако с теплом зачастую в комнату попадает угарный газ. Поэтому ни в коем случае не закрывайте заслонки.

    - При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.


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